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Trabzonspor, Manolis Siopis'i Trabzon getirdi
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzonspor, Manolis Siopis'i Trabzon getirdi

Trabzonspor, Manolis Siopis'i Trabzon getirdi

Oyuncunun gelişinden detaylar

- TRABZON


- Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Alanyaspor'dan Manolis Siopis'i Trabzon'a getirdi. Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Siopis'i özel uçak ile saat 17.00 sıralarında Trabzon'a getirdi. Kendisine bekleyen araca binerek kulübe geçen oyuncu Trabzon'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.
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