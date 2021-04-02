Trabzonspor kafilesi Sivas’a geldi

--Havalimanı gelişinden genel detay



- SİVAS



- Trabzonspor, Süper Lig’in 32. haftasında DG Sivasspor ile oynanacağı maç için Sivas’a geldi. Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na gelen Trabzonspor kafilesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı ile 22 futbolcu yer aldı. Bordo-mavili takım daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Trondsen ve Afobe'nin yanı sıra kart cezalısı Djaniny, kafilede yer almadı. Trabzonspor'un 22 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: “Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Edgar Ie, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Hosseini, Vitor Hugo, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Marlon, Faruk Can Genç, Hakan Yeşil, Abdulkadir Parmak, Baker, Yunus Mallı, Flavio, Bakasetas, Safa Kınalı, Ekuban, Yusuf Sarı, Nwakaeme.” Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda DG Sivasspor ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak müsabakada saat 16.00’da başlayacak.



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