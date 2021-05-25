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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Trabzonspor, Gervinho ve Peres'i Trabzon'a getirdi

Trabzonspor, Gervinho ve Peres'i Trabzon'a getirdi

Oyuncuların elişinden detaylar

- TRABZON

Tezahür Tezahürat İtalya Trol 


- Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı İtalya'nın Parma Kulübü'nden Gervinho ve Roma'dan Bruna Peres Trabzon'a geldi. Özel uçak ile Trabzon'a gelen Gervinho ve Peres'e bordo-mavili taraftarlar, Trabzon Havalimanı'ndan ayrılırken büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, pandemi önlemleri çerçevesinde oyunculara çiçek vererek tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu. Alınan önlemlere karşın Gervinho, kendilerini karşılamaya gelen taraftarlarla el sıkıştı. Futbolcular, kendilerine karşılayan kulüp menajeri Emrah Tok ile kulübe ait araca binerek kalacakları otele gitti. Yarın sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen oyuncular, bordo-mavili takım ile sözleşme imzalayacak.
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