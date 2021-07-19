Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Spor
Trabzonspor'da Ekuban takıma katıldı, Faruk Can Genç korkuttu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Trabzonspor'da Ekuban takıma katıldı, Faruk Can Genç korkuttu

Trabzonspor'da Ekuban takıma katıldı, Faruk Can Genç korkuttu

Antrenmandan detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Toplantı Uttu Rektör Irak Futbol 


- Yeni sezon hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Trabzonspor günü çift idmanla geçirdi. Uzun süredir izinli olan Ekuban akşam antrenmanında takıma katılırken, ayak bileğine darbe alan Faruk Can Genç, idmanı yarıda bıraktı. Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam eden Trabzonspor, bugün çift antrenman yaptı. Sabah basına kapalı çalışan bordo-mavililerde, yıldız oyuncu Marek Hamsik ilk antrenmanına çıkarken, akşam idmanında ise, uzun süredir izinli olan Ekuban takıma dahil oldu. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına açık olarak gerçekleşen çalışma 1,5 saat sürdü. İdman öncesinde Abdullah Avcı, futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Düz koşuyla başlayan çalışma, ardından istasyon idmanıyla devam etti. 5'e 2 top kapma antrenmanının ardından 3 takım halinde taktik çalışma gerçekleşirken, bir pozisyonda Bruno Peres ile çarpışan Faruk Can Genç, antrenmana devam edemedi. Çalışma çift kale maçla son buldu. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı