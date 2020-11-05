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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Trabzonspor, Antalya'ya gitti

Trabzonspor, Antalya'ya gitti

- Trabzon spor kafilesinin havalimanındaki detaylarıTRABZON (AA) - Trabzon spor, Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç için Antalya'ya gitti.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo - mavililer, daha sonra özel uçakla Antalya'ya hareket etti.Belek beldesinde kampa girecek Karadeniz ekibinin kafilesinde Kovid - 19 testi pozitif çıkan Hüseyin Türkmen yer almadı.Teknik direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzon spor'un Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına hafta içinde takımı hazırlayan Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkacağı bildirildi.
Bordo - mavili kafilede şu futbolcular yer aldı:"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Edgar Le, Gaston Campi, Vitor Hugo, Joao Pereira, Serkan Asan, Marlon Xavier, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio Da Silva, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Safa Kınalı, Ahmet Canbaz, Bilal Başakçıoğlu, Fousseni Diabete, Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Benik Afobe, Djaniny Semedo, Anthony Nwakaeme."

Aston Bild Teknik Direktör Rektör 

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