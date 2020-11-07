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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Trabzonspor'a rüzgar engeli - ANTALYA

Trabzonspor'a rüzgar engeli - ANTALYA

- Trabzonsporlu futbolcuların uçaktan inmesi - Bordo - mavililerin havalimanında bekleyişiTrabzonspor'a rüzgar engeli - Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan bordo - mavilileri taşıyacak uçak, aşırı rüzgar nedeniyle havalanamadıALANYA (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Trabzonspor'u taşıyacak uçak, aşırı rüzgar nedeniyle havalanamadı.Karşılaşma sonrası saat 20.00'de Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan Trabzon'a uçması planlanan THY'ye ait özel uçak, aşırı rüzgar nedeniyle kalkış yapamadıPist başında yaklaşık yarım saat bekleyen bordo - mavili kafile, hava şartlarının düzelmemesinden dolayı uçaktan inmek zorunda kaldı.Bordo - mavili kafilenin Antalya Havalimanı'ndan Trabzon'a döneceği belirtildi.

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