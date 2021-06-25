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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
TRABZON - Trabzonspor Kulübü yeni sezon formalarını hazırladığı özel kliple tanıttı

TRABZON - Trabzonspor Kulübü yeni sezon formalarını hazırladığı özel kliple tanıttı

- Trabzon spor Kulübü yeni sezon formaları tanıtım filmi Trabzon spor Kulübü yeni sezon formalarını hazırladığı özel kliple tanıttıTRABZON (AA) - Trabzon spor Kulübü, 2021 - 2022 sezonunda oyuncuların giyeceği formaların tanıtımı için özel klip hazırladı.Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan klipte, Trabzon 'un simgesel müzik aleti kemençenin yapımı anlatılarak, formaların tanıtımı yapıldı.Klipte Trabzon 'u anlatan taka, balıkçılık mesleği, sisli dağlar, yaylalar, Akyazı Stadyumu, horon ve taraftarların görüntülerine de yer verilirken, bordo - mavililerin Trabzon spor'un şampiyonluğunda kemençe çalmayı hayal ettikleri ifade edildi.Yayımlanan klipte yeni formaların gücü kemençenin özellikleriyle karşılaştırılarak, "Kemençe heyecanlıdır. Meraklıdır. Beklemeyi sevmez. O yüzden yarına bırakmadan, büyük istek sebebiyle videomuzu bu akşam yayınlıyoruz. O rüyanın gerçek olacağı günü hasretle bekliyoruz. " ifadelerine yer verildi.

Sosyal Medya Müzik Aleti Şampiyon Tanıtım Filmi Irak 

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