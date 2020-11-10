Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Tolunay Kafkas: 'Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz'

Tolunay Kafkas: 'Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz'

Antrenman detayları

İngiltere Strateji Forma Rektör Basın Mensupları 

-Tolunay Kafkas'ın açıklamaları
-İlker Karakaş'ın açıklamaları

- Tolunay Kafkas: "Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz" SAMSUN

- 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarında Avusturya ve Kosova ile karşılaşacak olan Ümit Milli Takımı'nda Teknik Direktör Tolunay Kafkas, yaptığı açıklamada, "Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz" dedi.
Ümit Milli Futbol Takımı, Avusturya maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Milliler, bu kapsamda Samsunspor Futbol Akademisi'nde bir antrenman yaptı. Avusturya maçı ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Avrupa Şampiyonası’nın son 2 maçını Avusturya ve Kosova ile oynayacağız. İddiamız kalmamasına rağmen bizim için prestij için önemli maçlar. 2 maçı da kazanmak istiyoruz. Kazanmanın ötesinde güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz. Bugün çift antrenman, yarın tek antrenman yapacağız. Perşembe akşamı stratejik antrenman yapıp cuma günü maça hazır olacağız. Altını çizerek söylüyorum, kendi insanımıza kendi oyuncumuza güveniyorum. Onların potansiyeline inanıyorum. Türk antrenörlüğüne inanıyorum. Birtakım sorunları aştığımız zaman ülke futbolunun daha iyi yerlere gideceğini umut ediyorum" diye konuştu.
İlker Karakaş: "İngiltere maçında şanssızlıklar yaşadık" Ümit Milli Takım oyuncularından İlker Karakaş ise, hazırlıkların çok iyi bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Gruptaki son 2 maçımızı da kazanıp en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Antrenmanımız yoğun geçiyor. Herkes çok mutlu burada, bir aile ortamı var. 99 ve 98 neslinin son kampı elimizden geldiğince arkadaşlarımız ile vakit geçirip grubu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Tolunay hocayla beraber artan bir performansımız vardı. İngiltere maçında şanssızlıklar yaşadık. 2-1 mağlup olduk ama maçın hakkı bu değildi. İnşallah son 2 maçımızda galip geleceğiz" şeklinde konuştu.
Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 13 Kasım'da Avusturya, 17 Kasım'da da Kosova ile oynayacak. Karşılaşmalar Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda yapılacak.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
G7 Liderler ZirvesiG7 Liderler Zirvesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement