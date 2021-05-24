Tolunay Kafkas: “Çok kaliteli bir oyuncu grubumuz var”



- Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, iyi bir oyuncu grubu ile çalıştıklarını belirterek, “Benim birinci işim A Milli takım havuzunu genişletmek. Ne kadar kaliteli oyuncu varsa A Takıma vermek istiyorum” dedi.

Ümit Milli Takım, 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde 2 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da Ukrayna ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlar ile devam ediyor. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, “Biliyorsunuz yeni bir takım oluştu. Özellikle çok yetenekli oyuncularımız var. Ali Akman, Ömer Faruk, Ravil Tagir, Batuhan Kör gibi. Genç isimler. Bunların doğumları çok genç. Bu yaş grubunun biraz daha üzerindeler. 2000-2001 doğumlu oyuncularla oynamamız gerekirken biz 2002-2003 doğumlu oyuncularla geleceğe yönelik takım kurma çabasındayız. Bunun nedeni de 2000 ve 2001 doğumlu oyuncuların çok fazla olmaması. Ama elimizdeki 2002, 2003 ve 2004 grubu çok kaliteli bir grup. Birinci amacımız yarışırken A Milli Takıma da oyuncu vermek. Zamana zaman bunu verdik ama daha kalitelerini vermek istiyoruz. 2 Haziran’da Ukrayna ile hazırlık maçı oynayacağız. Eylül ayında da eleme maçları oynayacağız. Ciddi hazırlanıyoruz. Ekip çalışmasına inanan bir insanım. Teknik direktörler yüksek performanslı ekipler kurarlarsa daha başarılı olurlar. Biz Alman partnerlerimizle beraber bu kampı planladı. Bernhard Peters (Antrenör danışmanı) Almanya’da önemli işler yapmış isim. Levent Sürme var o da en süt düzeyde işler yapan bir arkadaşımız. Bir analiz departmanımız var. Modern teknikleri ve teknolojiyi kullanmak istiyoruz. Erdoğan Kaynak arkadaşımız Avrupa’daki bütün işleri takip ediyor. Umarım iyi sonuçlar alırız. İyi hazırlanıyoruz. Sezon sonu olmasına rağmen oyuncularımızın katılımı da çok iyi” dedi.

“Ne kadar kaliteli oyuncu varsa A Takıma vermek istiyorum“ Amacının A Milli Takım havuzunu genişletmek olduğunu belirten Kafkas, “Bu değişimin bir sürü parametresi var. Genç oyuncuların ülkemizde süre almaları konusunda biraz sıkıntıları var. Oyuncular kendi gelişimleri için maalesef yurtdışını seçiyorlar. 2002-2004 oyuncu grubunda üst düzey oyuncular var. Benim birinci işim A Milli takım havuzunu genişletmek. Ne kadar kaliteli oyuncu varsa A Takıma vermek istiyorum. Bunu da kısmen başardık ama yeterli değil. Daha fazla oyuncu grubunu yukarı taşımak ve havuzu genişletmek istiyorum. Belli bir yaşa gelmiş oyuncularımız var A Milli takımda. Onların yerini alabilecek oyunları oluşturmalıyız. Halil Dervişoğlu çıktı. Şimdi Ali Akman çıkacak tabi Şenol hoca takdir ederse. Bu havuzu genişletmeliyiz ki devamlı Avrupa ve Dünya Şampiyonlarına katılabilen bir ortam oluşturalım” şeklide konuştu.

“Burak Yılmaz bizim gurur kaynağımız“ Burak Yılmaz’ın başarısından gurur duyduğunu ifade eden Kafkas, “Kaliteli ve yetenekli oyuncularımız var ama yeteneği tespit etmek ve korumak, geliştirmek gerekiyor. Bu üç aşamalı iş. Oyuncuları bizim tespit edip, koruyup ve geliştirmemiz gerekiyor. Bunları kulüpler de yapmalı. Ben Lille’de şampiyon olan üç arkadaşımızı canı gönülden kutluyorum. Burak benim için bambaşka değerde. Biz beraber çalıştık. Lider ve Türk Milli Takım kaptanı. Milli takım tabanından gelmesi büyük gurur kaynağı. Biz 14 yaşından başlayıp A Milli Takıma kadar gidebilecek oyuncuları çıkarmak istiyoruz. Burak Yılmaz da bizim gurur kaynağımız” ifadelerini kullandı.

