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Tokyo'da ilk altın madalya Abdullah Öztürk'ten
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tokyo'da ilk altın madalya Abdullah Öztürk'ten

Tokyo'da ilk altın madalya Abdullah Öztürk'ten

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü

- İSTANBUL

Sosyal Medya Masa Tenisi Altın Madalya Paralimpik Oyunlar Şampiyon 


- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (C4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Young Gun Kim'i 3-1 yenerek üst üste ikinci kez paralimpik oyunları şampiyonu oldu. Milli sporcu ayrıca Türkiye'ye, Tokyo’daki ilk altın madalyasını getirmeyi de başardı. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, ilk altın madalyasını kazandı. Masa tenisi tek erkeklerde (C4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Young Gun Kim'i 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Üst üste ikinci kez paralimpik oyunlar şampiyonu olan Öztürk, bu başarısıyla para halterci Nazmiye Muratlı’dan sonra üst üste paralimpik oyunları şampiyonu alan 2. sporcu olurken, toplamda da 3. madalyasını kazanarak bunu başaran 3. sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.
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