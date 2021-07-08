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TOKAT - Amatör maç sonunda gerginlik
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
TOKAT - Amatör maç sonunda gerginlik

TOKAT - Amatör maç sonunda gerginlik

- Amasya spor taraftarlarının maçın hakemine tepki göstermesi - Hakemlerin polis koruması altında soyunma odasına gitmesi - Taraftarlar arasındaki kavgaya polis ekipleri müdahale etmesiTokat'ta amatör maç sonunda gerginlikTOKAT (AA) – Tokat'ta oynanan Amasya spor 1968 ile Ordu1967 takımları arasındaki Bölgesel Amatör Lig (BAL) yarı final maç sonu gerginlik yaşandı.Orduspor 1967 takımının 2 - 1 galibiyeti ile sona eren maç sonunda Amasya spor taraftarlarının maçın hakemine büyük tepki göstermesi sonucu hakemler polis koruması altında soyunma odasına gitti.Orduspor taraftarının sahanın ortasına Orduspor bayrağı dikmeye çalışması sonucu saha içinde gerginlik yaşandı.Her iki takım oyuncuları ve takım idarecileri ile bazı taraftarlar arasındaki kavgaya polis ekipleri müdahale etti.Taşlarla stat dışında birbirlerine tekrar saldıran taraftarlara polis müdahale ederek olayları yatıştırdı.

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