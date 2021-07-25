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TOKAT - 4'üncü off-road oyunları yapıldı
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
TOKAT - 4'üncü off-road oyunları yapıldı

TOKAT - 4'üncü off-road oyunları yapıldı

- Yarışlardan görüntüler - Off - road yarışına katılan araçlar - Çamura saplanan araçların, kepçe ve kurtarma araçları ile çıkarılmasıTOKAT (AA) - Tokat 'ın Niksar ilçesinde 4'üncü off - road oyunları gerçekleştirildi.
Çamiçi Yaylası sulama göleti yanında oluşturulan alanda Tokat , Erzurum, Erzincan, Artvin, Ordu, Sivas, Arhavi, Gümüşhane'den 100 sporcu çamur, rampa ve "cehennem çukurları" adı verilen çukurlarla zorlaştırılan parkurda yarıştı.Bazı etaplarda çamura saplanan araçlar, kepçe ve kurtarma araçları ile çıkarıldı. Yarışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Yarışın sonunda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Yarış 

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