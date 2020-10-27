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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Thomas Tuchel: 'Kolay maç olmayacak'

Thomas Tuchel: 'Kolay maç olmayacak'

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in açıklamaları

Atmosfer Basın Toplantısı Toplantı Şampiyon Rektör 

-Presnel Kimpembe'nin açıklamaları

- Thomas Tuchel: "Kolay maç olmayacak" İSTANBUL

- Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Medipol Başakşehir maçı öncesi yaptığı açıklamada kolay maç olmayacağını belirterek, "Türkiye ligi şampiyonu karşısında kendimize olan güvenimizi göstermek ve kalitemizi ispatlamak istiyoruz" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 2. haftasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain, yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Fatih Terim Başakşehir Stadyumu'nda PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel ve savunma oyuncusu Presnel Kimpembe, basın toplantısı düzenledi.
Tuchel, karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olmasının üzücü olduğunu belirterek, "Normalde Galatasaray maçındaki atmosferi beklerdim. Türk insanının tutkusunu biliyorum ama böyle olmayacak tabii ki. Taraftarları ve atmosferi deli gibi özlesem de oynayabildiğimiz için mutlu olmalıyız. Kolay maç olmayacak. Türkiye ligi şampiyonu karşısında kendimize olan güvenimizi göstermek istiyoruz" diye konuştu.
Paris Saint-Germain'in savunma oyuncusu Presnel Kimpembe ise "Başakşehir rakibine sürekli baskı kuran ve kompakt oynayan bir takım. Yarınki maçta iki takım arasında sıkı bir mücadele olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
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