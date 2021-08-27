-Marvin Egho'nun açıklamaları



- Thomas Thomasberg: "Hayal kırıklığına uğradık" İSTANBUL



- Randers Teknik Direktörü Thomas Thomasberg, hayal kırıklığına uğradığını belirterek, Galatasaray’ın turu geçmeyi hak ettiğini söyledi.



UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda 1-1’in rövanşında Danimarka Randers, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşılaştığı Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından konuşan Randers Teknik Direktörü Thomas Thomasberg, "Hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. Maça iyi başladık. 20-25 dakika içinde golü de bulduk. Galatasaray birçok pozisyon buldu. Hak ettiler. Takımımla gururluyum. Turu geçmek istiyorduk, bu yüzden hayal kırıklığına uğradık. Galatasaray takım oyunu oynuyor. Ofansif oynuyorlar. Takım olarak iyiydiler. Yetenekli oyunculara sahipler" diye konuştu.

Maça iyi başladıklarını belirten oyunculardan Marvin Egho, "Golü de attık. İlk yarı oldukça iyiydik. İstanbul’da oynamak oldukça zor. Kasımpaşa’da da oynasak taraftar iyi baskı yaptı. Hayal kırıklığına uğradık. Umarım Konferans Ligi’nde iyi devam edebiliriz. Güzel bir tecrübeydi. Burada neyle karşılaşacağımızı biliyorduk. 1-0’dan sonra 2’yi atmamız gerekiyordu. Golü attılar. Burada iyi bir tecrübe kazandığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.



