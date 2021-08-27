Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Spor
Thomas Thomasberg: 'Hayal kırıklığına uğradık'
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Thomas Thomasberg: 'Hayal kırıklığına uğradık'

Thomas Thomasberg: 'Hayal kırıklığına uğradık'

Randers Teknik Direktörü Thomas Thomasberg'in açıklamaları

Kırıklı Nasa Bulduk Rektör 

-Marvin Egho'nun açıklamaları

- Thomas Thomasberg: "Hayal kırıklığına uğradık" İSTANBUL

- Randers Teknik Direktörü Thomas Thomasberg, hayal kırıklığına uğradığını belirterek, Galatasaray’ın turu geçmeyi hak ettiğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda 1-1’in rövanşında Danimarka Randers, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşılaştığı Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından konuşan Randers Teknik Direktörü Thomas Thomasberg, "Hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. Maça iyi başladık. 20-25 dakika içinde golü de bulduk. Galatasaray birçok pozisyon buldu. Hak ettiler. Takımımla gururluyum. Turu geçmek istiyorduk, bu yüzden hayal kırıklığına uğradık. Galatasaray takım oyunu oynuyor. Ofansif oynuyorlar. Takım olarak iyiydiler. Yetenekli oyunculara sahipler" diye konuştu.
Maça iyi başladıklarını belirten oyunculardan Marvin Egho, "Golü de attık. İlk yarı oldukça iyiydik. İstanbul’da oynamak oldukça zor. Kasımpaşa’da da oynasak taraftar iyi baskı yaptı. Hayal kırıklığına uğradık. Umarım Konferans Ligi’nde iyi devam edebiliriz. Güzel bir tecrübeydi. Burada neyle karşılaşacağımızı biliyorduk. 1-0’dan sonra 2’yi atmamız gerekiyordu. Golü attılar. Burada iyi bir tecrübe kazandığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
NASA Yeryüzünü Böyle GörüntülediNASA Yeryüzünü Böyle Görüntüledi
Dünya Gece Uzay'dan Böyle GörünüyorDünya Gece Uzay'dan Böyle Görünüyor
Fotoğraflarla NASA Uzay MekiğiTarihçesiFotoğraflarla NASA Uzay MekiğiTarihçesi
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı