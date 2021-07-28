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TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı

TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı

Nihat Özdemir'in salona girişi

Dera Toplantı Genel Kurul Divan Kurulu 

-Kulüp başkanların salona girişi

- ANKARA

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı.
TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara'da bir otelde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve diğer delegeler, divan kurulu başkanı Mehmet Büyükekşi, yardımcılar Berna Gözbaşı, Arif Ölmez, Hasan Gökçe’nin katılımıyla başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından olağan genel kurul toplantısı başladı.

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