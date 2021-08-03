TFF ile Ankara Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile futbolculara 14 farklı dilde eğitim verilecek

-TFF Başkanı Özdemir açıklamalar

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- ANKARA



- Ankara Üniversitesi ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında dil öğrenimi kapsamında bir protokol imzalandı. İmzalanan protokole göre TFF’ye bağlı futbolcu, çalışan ve yöneticilere 14 farklı dilde eğitim verilecek. Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında Türk futbolu için önemli bir protokol hayata geçirildi. İmzalanan protokol kapsamında, TFF’ye bağlı futbolculara, çalışanlara ve yöneticiler ile yakınlarına 14 farklı dilde eğitim verilebilecek. Söz konusu dil kursu protokolünün imza töreninde konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Bizim için tarihi bir protokol gerçekten. Türkiye Futbol Federasyonu ile Ankara Üniversitesi TÖMER arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokolle Türkiye’nin devlet üniversiteleri içerisinde uluslararası akreditasyona sahip tek Türkçe ve yabancı dil öğretim merkezi TÖMER, Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı bütün kulüplerin sporcuları, hakemler, federasyon mensuplarının kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere yüzde 40 indirimle dil öğretiminde bulunacak. Ayrıca Türkiye’de bulunan yabancı sporculara da Türkçe öğretimi yapacak. Gerçekten çok önemli. Biliyorsunuz ki son uluslararası müsabakalar son derece önemli. Gerek Türkiye’ye gelen, gerekse Türkiye’den yurtdışına giden takımların, hakemlerin dil bilmeleri son derece önemli. Dil bilen öne geçiyor Dolayısıyla biz de gerekse TFF mensupları, gerekse bağlı kulüplerdeki sporculara dil öğretimi ile ilgili çok önemli bir işbirliği protokolü imzaladık. Bu protokol ile birlikte inşallah dil öğretimi olan dilin geliştirilmesi noktasında önemli bir adım olacak. Bunu çok şerefli bir görev olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı. “Biz Türkiye Futbol Federasyonu’nda lisana çok önem veriyoruz” Yapılan anlaşmanın çok önemli olduğuna dikkat çeken TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Biz Türkiye Futbol Federasyonu’nda lisana çok önem veriyoruz. Herkes için lisan çok önemlidir. Yalnızca sporda, futbolda değil, her dalda meslekte lisan çok önemlidir. Her zaman derim ki, ‘Bir lisan bir insan, iki lisan iki insan’. Yani bir insan eğer iki lisan biliyorsa benim gözümde iki insanın görevini yapıyor demekti. Bunu da ‘futbolda neden olmasın’ diye hocamla uzunca konuştuk. Önemli çalışmaları yaptık ve geniş kapsamlı bir protokolü bugün imzaladık. Esasında eğitimde pazarlık yapılmaz, çünkü eğitimin değeri ölçülmez, ama sağ olsunlar bize çok büyük bir iyilik yaptılar. Yüzde 40’lık bir indirim yaparak ücretleri öyle alacaklar. Biz bunu geniş kapsamda bütün yöneticilerimizi, sporcularımızı, futbolcularımızı ve engelli sporcularımızı da bu işin içine koyduk. Yalnızca İngilizce ve Almanca öğrenmelerini değil, öyle insanlar geliyor ki Türkiye’ye, Türkçe öğrenmek istiyorlar, orada da çok yardımları dokunacak. Ya da bir lisanı biliyor ise o lisanın gelişmesi noktasında da bu protokol çerçevesinde yapacaklardır” diye konuştu.



