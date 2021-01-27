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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TFF Başkanı Özdemir’den 'Suriye' açıklaması

TFF Başkanı Özdemir’den 'Suriye' açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in açıklamaları

- KİLİS

Şehit Dera Fabrika Toplantı Çimento Fabrikası 


- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, önümüzdeki günlerde de Suriye’deki olayların duracağını, Suriye’nin eski günlerine döneceğine ve Suriye’nin önemli bir şekilde yatırımlara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kilis’te kendisine ait çimento fabrikasında incelemelerde bulunmak ve fabrika yönetimiyle toplantı yapmak için Kilis’e gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yaptığı açıklamada, Kilis’te modern çimento fabrikası kurduklarını ifade ederek, "Bu fabrikayı kurarken, Gaziantep’teki fabrikamızı buraya taşıdık. Fabrikayı Gaziantep’in her hangi bir noktasına taşıyabilirdik. Ama Kilis hepimizin bildiği gibi Suriye olaylarında gerçekten ekonomisi çok büyük sıkıntılar atlattı. Ve şehitlerimiz oldu. Ekonomisi sıkıntıya girdi, bizde yatırım kararımızı verirken bütün bunları düşündük" dedi.
Suriye'nin eski günlerine döneceğine inandığını belirten Özdemir, "Önümüzdeki günlerde de Suriye’deki olayların duracağını, Suriye’nin eski günlerine döneceğine ve Suriye’nin önemli bir şekilde yatırımlara ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bunları da düşünerek, bu fabrikanın yerini tespit ettik. Bu fabrikayı kurduk" şeklinde konuştu.
Özdemir, fabrikanın Kilis'e kurulmasında eski Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un katkısı olduğunu da ifade ederek, "Burada hemen söylemek isterim ki bu fabrikanın kurulmasında Kilis’in Belediye başkanı sevgili rahmetli Mehmet Abdi Bulut'un, çok önemli büyük katkıları, destekleri vardır. Kendisini bir daha rahmetle anıyorum" diye konuştu.

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