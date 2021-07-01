Terörün bittiği Şırnak’ta sporcular ringde ter dökecek

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- ŞIRNAK



- Şırnak'ta yapılacak olan Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonasına ülke geneli 60 ilden bin 500 sporcu boy gösterecek. Şırnak'ta devletin başarılı operasyonlarıyla sağlanan huzur ve güven ortamı meyvelerini vermeye devam ederken, bir yıl içinde 5. ulusal turnuva düzenleniyor. Son zamanlarda Şırnak'ta yapılan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Kotalı Rafting Türkiye Şampiyonası, Şırnak Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası, Şehri Nuh Bisiklet Festivali’nin ardından kentte bu kez de Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası yapılacak. Şırnak'ta huzur ve güven ortamının sosyal yaşama yansımaları sürüyor. Şırnak’ta Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası heyecanı yaşanıyor. Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda 1-7 Temmuz tarihlerinde Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası yapılacak. Türkiye Kick Boks Federasyonu ile Şırnak Valiliğince düzenlenecek olan ve bin 500’e yakın sporcunun katılacağı etkinlik 7 gün sürecek. Salim Kayıcı: "Şırnaklı vatandaşların sporcu kardeşlerimizi nasıl bağırlarına bastıklarını görecekler" Türkiye Kick Boks Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, “2021 yılı takviminde büyükler ve gençler şampiyonasını Şırnak’ta yapıyoruz. Çok önemli bir şampiyona ve 1500 kişi katılacak. Bu şampiyona sonucunda gerek dünya gerekse Avrupa’ya katılacak A Milli Takımızın milli seçme bir müsabakadır. Bu yönden çok önemli buluyorum. Bize bu imkanı veren ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Müsabakalar 7 gün sürecek gerek bayan gerek erkek sporcularımızın arasında çok güzel müsabakalar geçecektir. Dünya ve Avrupa gittikten sonra orada yapılacak olan şampiyonanın bitimimde ise gelecek yıl gerek dünya oyunları gerekse 2023 yılında yapılacak Avrupa Olimpiyat oyunları katılacak sporcularımızın bir elem müsabakası olacak. Müsabakalarımız pandemi kurallarına göre yapılacaktır. Biz Türkiye Cumhuriyetimizin bir evladıyız. Bayrağımızın dalgalandığı her yerde vatanımıza, milletimize hizmet etmeye her zaman varız. Asla ve asla en ufak bir şekilde bir tereddütlümüz yok. Bir kuşkumuz yok. Bu yıl burada yapılan 3’üncü büyük şampiyona. Daha önce tenis cup vardı. Daha önce rafting vardı. Şuanda da kick boks var. Önümüzdeki hafta da bir festival var. Demek ki Şırnak’ta da bu faaliyetler yapılabiliyormuş. Bütün Şırnaklılar terörist değil. Bunu bu şekilde yorumlamak zaten çok yanlış. Buraya 1500 kişi gelecek. Buraya gelen 1500 kişi belki ön yargı ile gelebilirler. Ama buradan inanın Şırnak halkını, Şırnaklı kardeşlerimizi gördükleri andan itibaren memleketlerine üzülerek gideceklerini düşünüyorum. Çünkü burası bizim vatanımızın çok güzide bir toprağı. Baktığınız zaman şehri Nuh hakikaten çok güzel bir şehir. Şırnaklı vatandaşların sporcu kardeşlerimizi nasıl bağırlarına bastıklarını görecekler” dedi.

Beytullah Birlik: "Güzel müsabakalar izleyeceğiz" Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ise, “Şırnak’ta bir yıl içinde 5. ulusal turnuvayı yapıyoruz. Bununda gururunu yaşıyoruz. Şırnak’ımız bir yıkım yaşanmıştı, şehirleri imar ederken, gönülleri ihmal etmemek lazım. Bizde burada sosyal ve kültürel etkinlikleri, spor aktivitelerini ön plana çıkarmaya çalıştık. Cumhurbaşkanımız ve bakanlığımız himayesinde sporu tabana yayıyoruz. Son 4 yılda ilimizde çok büyük spor yatırımları yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Bu altyapıların oluşturulmasıyla bu tesislerin yapılmasıyla bizde spor organizasyonlarını almaya çalışıyoruz. Bize destek olan yetkililerimize teşekkür ederim. Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası 60 ilden yaklaşık 1500 sporcu katılıyor. Şampiyonanın önemi, dünya ve Avrupa takım seçmelerinin yapılıyor olmasıdır. Bu da mücadelelerin hem önemini hem de güzelliğini artıracak. Burada güzel müsabakalara bizde ev sahipliği yapacağız. Pandemiden dolayı uzun süre antrenörler ve sporcular bir araya gelemediler. Bu turnuva sayesinde tekrar bira araya geliyor. Biz bunu görünce mutlu oluyoruz. Biz burada en güzel şekilde misafirlerimizi ağırlayacağız. 7 gün boyunca biz burada ev sahipliği yapacağız ve güzel müsabakalar izleyeceğiz” diye konuştu.



