Tenisle tanışan köylüler yöresel kıyafetlerle raket sallıyor

-köylülerin kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kort detayı Yöresel kıyafetleriyle raket sallıyorlar

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ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tenisle tanışan köylüler kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta yöresel kıyafetleriyle raket sallıyor. Şanlıurfa merkezine 90 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 100 haneli Sarıbal Mahallesi sakinleri, korona virüs (Covid-19) nedeniyle köylerinden dışarı çıkmayınca boş zamanları için arayışa girdi. Doğduğu mahallenin ortaokulunda 4 yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Yusuf Avcıbaşı, köylülerin zamanlarını güzel bir şekilde değerlendirmesi için onları spora yönlendirmeye karar verdi. İlk önce voleybol oynamaya başlayan mahalle sakinleri, pandemideki artan vakaların ardından sosyal mesafeye uygun olan tenis ile tanıştı. Kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak sahaya yöresel kıyafetleri olan şalvar ve poşu ile ayak basan köylülerin en gözde sporu kısa sürede öğrendikleri tenis oldu. Tenis oynayarak zamanını güzel geçiren köylüler, emekleri için beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı'a teşekkür etti.



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