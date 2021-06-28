Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon İzmir Büyükşehir Belediyespor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon İzmir Büyükşehir Belediyespor

Ödül töreni

Dera Lyon Maraton Şampiyon Şampiyonluk Kupası 

-Kupa takdimi
-Genel ve detaylar

- YALOVA

- HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş HDI Sigorta’yı 79-66 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor seriyi 2-0 yaparak şampiyonluğa ulaştı. Yarı finalde Galatasaray’ı eleyen İzmir Büyükşehir Belediyespor ile 1907 Fenerbahçe’yi eleyen Beşiktaş HDI Sigorta final serisinde kozlarını paylaştı. İlk maçı 71-67 kazanan İzmir Büyükşehir Belediyespor ikinci maçı da 79-66 yenerek 2020-2021 sezonu şampiyonu oldu. Kupa töreninde serinin en değerli oyuncusu seçilen Ahmet Efetürk’e plaketini Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk takdim etti. Hakemlikte 25. yılını dolduran Selçuk Kaçın’a ise Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ödül takdim etti. Ayrıca HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyespor kaptanı Ersin Sayın’a şampiyonluklarından dolayı plaket verdi. 2020-2021 sezonunu ikinci sırada bitiren Beşiktaş HDI Sigortalı oyuncular madalyalarını Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon’un elinden alırken, kupayı ise Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk takdim etti. Zorlu maratonu şampiyonlukla tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyespor’a madalyalarını ve kupasını Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel verdi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Terma City Ceo’su Tevfik Talas ve HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu ise şampiyonluk kupasını takdim etti.
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement