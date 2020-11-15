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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
TBMM Başkanı Şentop, Formula 1 pistini inceledi - İSTANBUL

TBMM Başkanı Şentop, Formula 1 pistini inceledi - İSTANBUL

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Formula 1 pistine gelmesi ve yetkililerden bilgi alması - Formula 1 takımlarının yarış öncesi hazırlık yapması ve yarıştan detaylar - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yarışı izlemesiTBMM Başkanı Şentop, Formula 1 pistini incelediİSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Türkiye Grand Prix'si öncesi pisti ve hazırlıkları inceledi.TBMM Başkanı Şentop, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın İstanbul ayağı öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ile Formula pozu verdi.Saat 15.00 civarında yarışın tamamlanması ile birlikte Meclis Başkanı Şentop, mücadelede ilk 3'e girecek pilotlara ödüllerini takdim edecek.

Yarış İnter 

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