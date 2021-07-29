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Tarihi 5 Ocak Stadyumu’nda yıkım başladı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tarihi 5 Ocak Stadyumu’nda yıkım başladı

Tarihi 5 Ocak Stadyumu’nda yıkım başladı

Drone ile stadın yıkılması

Ihale Allah İha 

-Drone ile stattan görüntüler
-Aktüel yıkım çalışması
-Mustafa Karslıoğlu röportaj
-Genel ve detay görüntüler

- - 83 yıllık stat Millet Bahçesi olacak- Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu:- “Stat yerine bina yapılmaması bizleri sevindirdi” ADANA

- Adana’da 83 yıllık 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda yıkım işlemi başladı.
Stadın 45 günde yıkılması, Millet Bahçesi’nin de 1 buçuk sene içerisinde yapılması bekleniyor. Bu yıl 19 Şubat’ta Yeni Adana Stadı’nın açılmasıyla birlikte 83 yıllık 5 Ocak Fatih Terim Stadı kullanımdan kalktı. Yerine Millet Bahçesi yapılması kararının alınmasının ardından stadın yıkımı için gerekli çalışmalar başlatıldı. Önce çimleri sökülen stadyumda kepçeyle ilk yıkım işlemi de kuzey kale arkasında başladı.
Taraftarların pek çok anı biriktirdiği stadın tahliye ve yıkım işlemleri ihalesini alan firmanın sahibi Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. “1 buçuk yıl içerisinde Millet Bahçesi tamamlanacak” Karslıoğlu, 45 gün içerisinde yıkımı tamamlayacaklarını öngördüklerini belirterek, “Stadımızı hüzünlü bir şekilde Millet Bahçesi’ne dönüştürmek üzere yıkıma başladık. Sözleşmemiz de yıkım işlemi 75 gün olmasına rağmen biz burası Millet Bahçesi’ne dönüşsün diye 45 gün içerisinde yıkımı bitirip çıkmak istiyoruz. Alanımız çok geniş ve 1 buçuk yıl içerisinde alanımız bahçeye dönüşecektir. Bizim için en sevindirici şey buranın yeniden bina olmayacağı. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, buranın Millet Bahçesi yapılacağını duyurduğu için. İnşallah en kısa sürede oda tamamlanır” diye konuştu.
Öte yandan stattaki yaklaşık 20 bin tribün koltuğu, taraftarlara hatıra kalması için sembolik fiyatla satışa çıkarılacak.
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