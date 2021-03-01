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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Taner Taşkın: “Sahada kazanmasını bilen bir takım vardı”

Taner Taşkın: “Sahada kazanmasını bilen bir takım vardı”

Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın'ın açıklamaları

- İSTANBUL

Yarış Rektör Irak 


- Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Adanaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Bugün sahada coşkusunu ortaya koyan, kazanmasını bilen bir takım vardı. Daha dirençli ve daha iyi oynayan Tuzlaspor ile önümüzdeki haftalara gireceğiz” dedi.
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Tuzlaspor, Adanaspor'u ağırladığı mücadeleyi 3-2 kazandı. Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Oyuncuların galip gelemedikleri için maç öncesinde bir stres yaşadıklarını belirten Taşkın, “3 haftadan beri kazanamayan bir takımımız vardı. Oyuncular stres yüklemişlerdi kendilerine, gol atamıyoruz, kazanamıyoruz diye. Ankara maçından sonra mental olarak oyuncularla ilgilendik. Onlardan, iyi mücadele etmeleri, iyi oynamaları ve oynadıkları oyundan zevk almalarını istedim. Galibiyeti ikinci plana bıraktık. Bugün sahada coşkusunu ortaya koyan, kazanmasını bilen bir takım vardı. Adanaspor’u tebrik ediyorum. Takım savunmasını çok iyi yapıyorlar. Böyle takımlara karşı üretmek zor. İki defa kalemize geldiler ikisi de gol oldu. Attığımız 3 golün yanı sıra 4-5 pozisyonumuz vardır. Oyuncularda stres vardı. Biz yarışın içinde sürekli olmak istiyoruz. Daha dirençli, daha iyi bir Tuzlaspor olarak önümüzdeki haftalara gideceğiz. Galibiyet gelince oyuncular da rahatlayacak. Galibiyet için oyuncularımı tebrik ederim” şeklinde konuştu.

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