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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Taner Taşkın: 'Kazanmak adına çok çalıştık ama olmadı'

Taner Taşkın: 'Kazanmak adına çok çalıştık ama olmadı'

Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın'ın açıklamaları

- Taner Taşkın: "Kazanmak adına çok çalıştık ama olmadı" İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Bulduk Rektör Trol 


- Ümraniyespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Tuzlaspor’da Teknik Direktör Taner Taşkın, maçın ardından yaptığı açıklamada galibiyeti kaçırdıklarını belirterek, "Kazanmak için çok çalıştık ama olmadı" dedi.
TFF 1. Lig’in 9. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Tuzlaspor’da Teknik Direktör Taner Taşkın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maça iyi başladıklarını söyleyen Aşkın, "Çok da iyi oynadık ama önceki maçların benzeri oldu. Talihsiz bir gol yedik. Daha sonra oyunun kontrolünü alıp golü bulduk. İkinci yarıda kazanmak adına çocuklar çok çalıştı ancak bugün ön taraftaki oyuncuların biraz daha hareketli olması gerekiyordu. Her hafta iyi oynayacaklar, iyi mücadele edip gol bulacaklar diye bir durum yok. Oyunu ciddi anlamda domine ettiğimiz dakikalar var. Rakibimiz 4’lü blok ve önlerinde 3’lü bir set kurarak 7 kişiyle savunma yaptı. Bu tarz rakiplere karşı pozisyon üretmek biraz zordur. Golü atan galip gelecek havası vardı ama puanlar paylaşıldı. Allah’a şükürler olsun 9. hafta itibariyle namağlup ilerliyoruz. İyi yoldayız, iyi futbol oynuyoruz ve futbol adına doğruları yapıyoruz. Oyuncu grubuma teşekkür ederim. Milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirip sonrasında daha iyi şekilde başlayacağız" ifadelerini kullandı.
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