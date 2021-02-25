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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Taner Taşkın: 'Girdiğimiz 3 net pozisyondan birini değerlendirsek galibiyetle ayrılırdık'

Taner Taşkın: 'Girdiğimiz 3 net pozisyondan birini değerlendirsek galibiyetle ayrılırdık'

Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın'ın açıklamaları

- Taner Taşkın: "Girdiğimiz 3 net pozisyondan birini değerlendirsek galibiyetle ayrılırdık" ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Ankaraspor karşısında girdikleri 3 net gol pozisyonu olduğunu ifade ederek, "Bunlardan bir tanesini değerlendirmiş olsaydık, şu anda buradan galip ayrılabilirdik" dedi.
TFF 1. Lig’in 23. haftasında deplasmanda Ankaraspor ile 0-0 berabere kalan Tuzlaspor’da Teknik Direktör Taner Taşkın, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Taşkın, müsabakaya galibiyet için çıktıklarının altını çizerek, "Dün ayağımızın tozuyla bir ay aradan sonra takımın başında antrenmana çıktık. Doğru bir on birle sahada olduğumuza inanıyorum. Bugün de galibiyet adına çocuklar her şeyi yaptılar. Tabi ki rakibimiz de düşme potasında, canıyla uğraşıyor. Onlar da dirençli bir oyun ortaya koydular. İlk hedefleri gol yememekti. Hal böyle olunca, çok kapalı bir oyunu tercih edince böyle takımlara karşı pozisyon bulmak gerçekten zordur. Buna rağmen bizim için artı olan hem bir puan var, hem de gol yemedik. Bir tane pozisyon vermedik rakibimize. Girmiş olduğumuz üç tane net pozisyon var. Bunlardan bir tanesini değerlendirmiş olsaydık, şu anda buradan galip ayrılabilirdik. Bugünkü oyunun ve mücadelenin beni tatmin ettiğini söyleyebilirim. Pazartesi oynayacağımız bir Adanaspor maçı var. Play-off için önemli maçlardan bir tanesi. Yarından itibaren de bu çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.
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