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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Taner Taşkın: 'Çocuklar görevini layıkıyla yaptı'

Taner Taşkın: 'Çocuklar görevini layıkıyla yaptı'

Taner Taşkın'ın açıklamaları

- Taner Taşkın: "Çocuklar görevini layıkıyla yaptı" İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Maraton Rektör 


- Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Çocuklar görevini layıkıyla yaptı. Son derece sahada kompakt oynayan bir takımız" diye konuştu.
TFF 1. Lig’in 14. haftasında Tuzlaspor evinde Ankara Keçiörengücü’nü 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, maçtan evvel bu müsabakanın zor olacağını söylediğini ifade ederek, "Geçen seneden beri birlikte oynayan bir rakibe karşı oynayacaktık. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Çocuklar görevini layıkıyla yaptı. Son derece sahada kompakt oynayan bir takımız. Hepsinin ayaklarına yüreklerini sağlık. Bugün yendik lider olduk ama lig uzun bir maraton, bunun hayalini kuruyoruz. İyi savaşmak için mücadele veriyoruz. Sıkışık bir periyottan çıktık. Önümüzde gene yorucu bir hafta var. deplasmanda Gençlerbirliği, sonrasında Adana Demir ile oynayacağız. Bu maçlara iyi bir şekilde hazırlanacağız" dedi.

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