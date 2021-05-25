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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Takımları 2. Lig'e yükselen Bucalı taraftarlardan coşkulu kutlama

Takımları 2. Lig'e yükselen Bucalı taraftarlardan coşkulu kutlama

-Taraftarların marşlar ve şarkılar söylemesi

Kutlay Polis Polis Ekipleri Yükselen 

--Trafikte kutlama yapan sürücüler
--Polislerden görüntü

- İZMİR

- Bucaspor 1928, Misli.com 3. Lig Play-Off finalinde normal süresi ve uzatması 2-2 biten maçta İskenderun FK’yı penaltılarda 3-1 mağlup ederek Misli.com 2. Lig’e yükseldi. Yüzlerce taraftar ise kısıtlama kurallarına rağmen bir araya gelerek ellerinde bayraklar ve meşaleler ile kutlama yaptı. Bucaspor 1928, Misli.com 3. Lig Play-Off finalinde normal süresi ve uzatması 2-2 biten maçta İskenderun FK’yı penaltılarda 3-1 mağlup ederek Misli.com 2.Lig’e yükseldi. Maçın bitiş düdüğünün ardından yüzlerce Bucaspor 1928 taraftarı ise takımlarının bayraklarını kaparak Buca Çevik 1 Meydanı’nda toplandı. Meşaleler yakarak ve marşlar söyleyerek takımlarının 2. Lig’e çıkışını kutlayan yüzlerce taraftara, araçları ile sokağa çıkan sürücüler de katıldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kutlamalara katılan taraftarlara polis ekipleri sık sık ikazlarda bulunurken, taraftarlar bir süre sokaklarda yürüyüş yaptı.
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