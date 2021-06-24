Takımlar yeni sezona Bolu'da hazırlanacak

-Otel sahibi Halit Ergül'ün açıklamaları

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- - Yeni sezona Bolu’da hazırlanacak takımlar belli oldu BOLU



- Bolu, 2020-2021 sezonu öncesinde yerli ve yabancı takımların kamp merkezi haline gelmesiyle birlikte haziran ayı itibariyle kentte kampa girecek takımlar da belli oldu. Türkiye’nin doğası ve havasıyla özellikle futbol kulüplerinin yeni sezon öncesi kamp merkezi haline gelen Bolu, yerli ve yabancı çok sayıda kulübü ağırlayacak. Kampa girecek TFF ve Süper Lig takımlarının belli olduğu Bolu’da, kent merkezi, Abant, Gerede ve Karacasu’da bulunan oteller takımların hazırlıklarını sürdürecekleri sahalarda hazırlıklarını tamamladı. 6’sı Süper Lig 16 takım Bolu’ya geliyor Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Yeni Malatyaspor ile TFF 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Adanaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Bursaspor, Eyüpspor, İstanbulspor, Keçiörengücü, Kocaelispor, Samsunspor ve Tuzlaspor yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdürecek. Geliş tarihleri belli oldu Takımların Bolu’da girecekleri kamp tarihleri belli oldu. Haziran ayı itibariyle kente gelecek Süper Lig ekiplerinden Sivasspor 1 Temmuz, Fatih Karagümrük 2 Temmuz, Adana Demirspor 3 Temmuz, Gaziantep 5 Temmuz, İstanbul Başakşehir 7 Temmuz ve Yeni Malatyaspor 8 Temmuz'da çalışmalara başlayacak. TFF 1. Lig takımlarından ise, Keçiörengücü 26 Haziran, Eyüpspor ve İstanbulspor 28 Haziran, Tuzlaspor 5 Temmuz, Adanaspor ve Bandırmaspor 7 Temmuz, MKE Ankaragücü, Bursaspor ve Samsunspor 22 Temmuz, Kocaelispor 24 Temmuz'da kentte olacak. “Takımların ilgisi oldukça çok” Karacasu beldesinde bulunan bir otelin sahibi Halit Ergül, “Bolu yaz kampları döneminde futbol kulüpleri tarafından özellikle tercih edilen bir yer. Çünkü İsviçre gibi. Kışın nasıl Antalya tercih ediliyorsa yazın da Bolu tercih ediliyor. Geçmiş yıllarda Bolu bölgesine ortalama 250 civarında takım alıyorduk. Bu sene de ayın 1’inden itibaren biraz daha hareketlilik başlayacağını düşünüyorum. 250 olmasa da ona yakın bir sayıya ulaşacağımızı düşünüyorum. Takımların ilgisi oldukça çok. Otellerimiz zaten güvenlik otel sertifikası aldı. Hizmet vermeyi bekliyorlar” dedi.



