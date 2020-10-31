'Tahtalı Run to Sky' yarışları başladı

-Parkurdan detay

-Kemer Belediye Başkanı necati Topaloğlu’nun açıklaması

-Polat Dede’nin açıklaması

-Haydar Gümrükçü’nün açıklaması

-Başkan Topaloğlu’ndan detaylar



- ANTALYA



- Türkiye’nin en zorlu koşu organizasyonu ve ilk gökyüzü koşusu olma özelliği taşıyan “Tahtalı Run to Sky”, Kemer Belediyesi'nin destekleriyle başladı.

Dünyanın en güzel 10 plajından biri kabul edilen Çıralı sahilinden başlayan yarış, 3 farklı kategoride gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 30 kilometrelik parkuru tamamlayarak dereceye girmeye çalışan sporcular, zaman zaman zor anlar yaşadı. Tahtalı Dağı’nın 2 bin 365 metre yükseklikteki zirvesine ulaşan bazı sporculara görevliler yardım etti. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, zirveye ilk çıkan yarışmacı olan Alper Dalkılıç’a madalyasını vererek tebrik etti. Yarışlarla ilgili açıklama yapan Başkan Topaloğlu, bu yıl 6’ncısı düzenlenen yarışların uluslararası arenada da büyük bir ilgiyle takip edildiğini söyledi.



Başkan Topaloğlu, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kemer’de bu tür yarışların yapılmasının Kemer’e katkı sağladığını aktararak, “Kemer’in tanıtımı açısından önemli bir organizasyon. Kemer Belediyesi olarak her organizasyona olduğu gibi bu yarışlara da destek veriyoruz. Yarışlar güzel bir atmosferde yapılıyor. Kemer Belediyesi burada yapılan tüm organizasyonların içerisinde yer alamaya devam edecektir. Yarışlarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, sporculara başarılar diliyorum” diye konuştu.

Organizasyon Komite Başkanı Polat Dede ise yarışları bu yıl pandemi tedbirleri kapsamında 6. defa gerçekleştirdiklerini söyledi.



Bu seneki yarışlara yaklaşık 250 sporcunun katıldığını aktaran Dede, “Pandemi olmasaydı 600’e yakın sporcu katılacaktı. 10’a yakın ülkeden sporcu katıldı.

Seneye daha iyisini yapacağız. En büyük destekçimiz Kemer Belediyesi. Başkan Necati Topaloğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. Zirveye ilk çıkan koşucu Alper Dalkılıç ise yarışı ilk sırada tamamlamasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, kazandığı madalyayı İzmir’de meydana gelen depremde ölen vatandaşlara ve depremzedelere armağan ettiğini kaydetti.





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