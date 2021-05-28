Tahir Büyükakın: 'Süper Lig yolculuğuna devam edeceğiz'



- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TFF 1. Lig’e yükselen Kocaelispor’un Süper Lig yolculuğuna devam edeceğini söyledi.



Misli.com 2. Lig play-off final müsabakasında karşı karşıya geldiği Sakaryaspor’u 4-0 mağlup eden Kocaelispor TFF 1. Lig’e yükseldi. Maçın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükakın, Süper Lig’e çıkma hedefinde olduklarını vurgulayarak, "Benim hislerim kentin hisleri bizim yıllardır Süper Lig’e ilişkin bir özlemimiz vardı. Takımımız her zaman Süper Lig’de olsun istiyorduk. Yıllardır da buna taraftarla birlikte inandık. Sporcularımız, yöneticilerimiz hepsi inandılar. Kent, bu inancın etrafında kenetlenmiş oldu. Bu inancın sonunda da bu başarı geldi. Bizim hızlı bir şekilde Süper Lig yolculuğuna devam edeceğimize tüm Kocaelililere ve tüm Türkiye’ye hatırlatmak istiyorum. Kocaelispor Süper Lig’in önemli aktörlerinden bir tanesi. Taraftarıyla, geçmişteki başarılarıyla ve Kocaelispor’un tekrar Süper Lig’e yükselmesi hem renk getirecek hem kalite getirecek. Bütün kent açısından da Türkiye açısından da çok iyi olacak” şeklinde konuştu.

"Süper Lig yolculuğuna devam edeceğiz” Kocaelispor’un bir üst lige yükselmesinin kenti de olumlu etkileyeceğinin altını çizerek, şu ifadelere yer verdi: “Şüphesiz kenti olumlu etkileyecek çünkü, Süper Lig’deki takımların taraftarıyla kıyaslandığında Süper Lig takımlarına benzer taraftarı olan bir kulüp. Yıllardır da bu böyle. Çok güçlü ve inançlı bir taraftarı var. Aslında Süper Lig’de olmamız Süper Lig’e de bir heyecan getirecek. O anlamda da Süper Lig yolculuğuna da devam edeceğiz. Süper Lig’e de Kocaelispor taraftarı hem Kocaeli’de hem de diğer illerde futbol heyecanına renk katarak devam edecek.” "Sakaryaspor ve Kocaelispor seyircisi bir üst ligde olmayı hak ediyor” Başkan Tahir Büyükakın, play-off müsabakası öncesi Sakaryaspor ve Kocaelispor’un birlikte bir üst lige yükseltilme talebiyle ilgili olarak ise “O konuyu federasyon başkanımızla konuştuk. Aslında spor bakanımızla, cumhurbaşkanımızla konuyu istişare etme imkanımız oldu. Ancak şöyle bir yaklaşım sergilendi. Ligin başında ilan edilmiş olsaydı olurdu ama bu saatten sonra bunu yapmak doğru olmaz diye değerlendirdiler. Tabi Sakaryaspor seyircisi de Kocaelispor seyircisi de bir üst ligde olmayı hak ediyor. Taraftarları bunu istediler biz de onlar adına tercüman olduk. Komşu şehrimiz, kardeş takımımız Sakaryaspor’un da bir üst lige yükseltilmesi 19 takımın 20’ye çıkartılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiririz ama takdir tabii ki federasyonda” açıklamasını yaptı.

