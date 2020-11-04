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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Suyun metrelerce altından Samsunspor’a destek

Suyun metrelerce altından Samsunspor’a destek

Dalgıçların su altında bayrak açmasının videosu

Farkındalık Dalış Eğitimi 

-Su altı fotoğrafları

- SAMSUN

- Samsunlu dalgıçlar su altında “Şampiyon Samsunspor” yazılı bayrak açarak Samsunspor’a Süper Lig yolunca başarı diledi. Samsun Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü Başkanı Serdar Bostancı, fanatik Samsunsporlu asistanı Hüseyin Korkamaz ve 3 dalgıç arkadaşı ile birlikte Samsun açıklarında dalış gerçekleştirdi. TFF 1. Lig’de mücadele eden ve bu sezon Süper Lig’e çıkmayı hedefleyen kırmızı-beyazlılara desteklerini su altından veren dalgıçlar, tüm şehrin Samsunspor’a destek vermesine sağlamak amacıyla dalış gerçekleştirdiklerini ifade ederek, herkesi Samsunspor’a destek vermeye davet ettiler. 2002 yılından beri Samsunda dalış eğitimi veren Serdar Bostancı, "Samsun’a gönül vermiş kişiler olarak Samsunspor’u Süper Lig yolunda destekliyoruz. Şehirdeki herkesin dikkatini Samsunspor’a çekmek için bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu kapsamda 5 dalgıç arkadaşımızla birlikte suyun 10 metre altında ‘Şampiyon Samsunspor’ yazılı bayrak açtık. Amacımız tüm Samsun’u kenetleyerek Süper Lig yolunca herkesin Samsunspor’a destek vermesini sağlamak. Umarım yıllardır hasretini çektiğimiz Süper Lig’e bu sene çıkarız” dedi.
Samsun Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve diğer özel günlerde de farklı farkındalık çalışmaları yapıyor.
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