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Süpermoto Şampiyonası Uşak’ta başladı
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Süpermoto Şampiyonası Uşak’ta başladı

Süpermoto Şampiyonası Uşak’ta başladı

yarışlardan farklı açılarda görüntü

Yarış Dera 

-pistten genel görüntü
-yarışmacılardan görüntü
-farklı açılarda detaylar

- UŞAK

- Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası ikinci ayak yarışlarında sıralama ayağı, bugün yapılan antrenmanların ardından tamamlandı. Türkiye Motosiklet Federasyon’u tarafından düzenlenen Uşak Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası, Uşak Süper Moto Pisti’nde başladı.
Düzenlenen turnuvaya ülkenin dört bir yanından yarışçılar katıldı.
2 gün sürecek olan turnuvanın ilk gününde yarışmacılar serbest antrenmanlardan sonra sıralama yarışlarına katıldı.
50 sporcunun katıldığı turnuva yarın Süpermoto Open, Süpermoto S3, Senior, Gençler 85cc, 65cc ve 50cc sınıflarındaki yarışlarla tamamlanacak.
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