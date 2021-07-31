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Süper Enduro heyecanı İznik'te başladı
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Süper Enduro heyecanı İznik'te başladı

Süper Enduro heyecanı İznik'te başladı

Yarışlardan detay görüntüler

- BURSA

Yarış Dera Takvim Şampiyon 


- Bursa’nın İznik ilçesindoe Süper Enduro heyecanı başladı.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın üçüncü ayak yarışları İznik’te magazin startıyla başladı.
Faaliyetin magazin startını İznik İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta verdi. Ardından Elbeyli Er meydanındaki yarışların startına geçildi. Buradaki starta AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhangazi Kaymakamı İznik Kaymakam Vekili Süleyman Özçakıcı, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun 2021 yarış takviminde yer alan Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın üçüncü ayağı Bursa’nın İznik ilçesinde bulunan Elbeyli Er Meydanı’nda 31 Temmuz - 1 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. İznik Belediyesi’nin de destek verdiği şampiyonada Elbeyli Er Meydanı’nda toplu start alacak endurocular, zorlu engelleri aşmaya çalışacak. Yarışlar, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Gençler (EG), Enduro Veteran (EV) ve Enduro Kadınlar (EK) sınıflarında yapılacak. Şampiyonanın üçüncü ayağı bugün (cumartesi) İznik Millî İrade Meydanı’nda yapılan magazin startı ile başladı.
Aynı gün Elbeyli Er Meydanı'nda serbest antrenman ve sıralama yarışları izleyenlere büyük heyecan yaşatacak. Elbeyli Er Meydanı’nda 1 Ağustos Pazar günü final yarışında sporcular ekstrem parkurda hem engel hem de rakipleriyle mücadele edecek.
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