Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Süleymanpaşa 'MTB CUP' bisiklet yarışı - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa 'MTB CUP' bisiklet yarışı - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa "MTB CUP" bisiklet yarışı - TEKİRDAĞ - Yarışa katılan sporcuların mücadelesiSüleymanpaşa "MTB CUP" bisiklet yarışıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da farklı illerden 90 sporcunun katılımıyla Süleymanpaşa "MTB CUP" bisiklet yarışları yapıldı. Tekirdağ 'ın kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla Süleymanpaşa Belediyesi, İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Bisiklet Temsilciliği iş birliğinde MTB (dağ bisikleti) yarışı düzenlendi.
Karadeniz Mahallesinde yapılan yarışlar, junior erkek, junior kadın, genç erkek, genç kadın, elit erkek, elit kadın, master erkek A, master erkek B, master kadın ve paralimpik olmak üzere 9 kategoride, 90 bisikletçinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Gün boyu süren yarışlarda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli ödüller verildi.

Yarış Er Kadın Bisiklet Yarışı Bisiklet Genç Kadın 

loading...
İlgili Foto Galeriler
33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı