Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Suat Kaya: 'Gol orucunda olan oyuncular gollerini attı'

Suat Kaya: 'Gol orucunda olan oyuncular gollerini attı'

Suat Kaya'nın açıklamaları

- Suat Kaya: "Gol orucunda olan oyuncular gollerini attı" ANKARA

İstanbulspor Basın Toplantısı Toplantı Fikstür Rektör 


- TFF 1. Lig’in 31. haftasında Keçiörengücü’nü deplasmanda 1-0 mağlup olan Tuzlaspor’da Teknik Direktör Suat Kaya, “Gol orucunda olan oyuncular gollerini attı“ dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Suat Kaya fikstür gereği zor maçlar oynadıklarını belirterek, "Biz göreve Samsunspor maçı ile başladık. Ardından İstanbulspor maçı ile 2 mağlubiyet. Daha sonra Eskişehir maçında gelen 3 puan takımın moralini bir nebze olsun yerine getirdi. Golü orucunda olanlar gollerini attılar. Buraya da hakikaten bu ligin en önemli takımlarına karşı deplasmanda oynamak, bu kadar cüretli ve güzel oynamak benim çok hoşuma gitti. Bu deplasmanı galip bitirmek çok güzeldi. Oyuncularımı kutluyorum" şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement