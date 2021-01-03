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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Stjepan Tomas: “İyi fırsatlar geldi ancak başaramadık”

Stjepan Tomas: “İyi fırsatlar geldi ancak başaramadık”

Stjepan Tomas'ın açıklamaları

- RİZE

Sarı Kart Bild Rektör 


- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Gençlerbirliği beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada oyuna iyi başladıklarını, kazanmak için mücadele ettiklerini ancak 3 puan alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.
Süper Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor evinde Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas maç sonu gazetecilere yaptığı açıklamada hakemin basit kartlar verdiğini ve Türkiye’de hakemlerin bu şekilde olabildiğinin altını çizdi. Tomas, açıklamasında "Oyuna iyi başladık ve erken gol attık. İkinci golü atsaydık maçı kopartırdık. İkinci yarı pozisyonlara girdik. İyi oynadık, fırsatlar geldi ancak başaramadık. Devre arasında koridordaki olayı ben görmedim. Çok fazla hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Çok basit sarı kartlar oldu. Türkiye’deyiz. Hakemler bu şekilde olabiliyor. Oyuncularım iyi mücadele etti" ifadelerine yer verdi.
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