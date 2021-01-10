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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Stjepan Tomas: “Çok pozisyona girdik maalesef atamadık”

Stjepan Tomas: “Çok pozisyona girdik maalesef atamadık”

- Stjepan Tomas açıklama

- RİZE

Rektör 


- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Yukatel Denizlispor beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada ikinci yarıda çok pozisyona girdiklerini ancak ikinci golü bulamadıklarını ifade etti.
Süper Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor evinde Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Stjepan Tomas yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Maça kötü aşladık ve erken gol yedik. İkinci yarı değişikliklerle beraber toparladık. İkinci yarının ilk 15 dakikasında iyi başladık. Pozisyonlara devam ettik. Erken gol bulabilseydik daha farklı olabilirdi. Çok pozisyona girdik maalesef atamadık. Bizim için önemli bir puan oldu. Transfer için teklifler yaptık. 2-3 gün içerisinde transferlerimizi netleştireceğiz. Oyunculara ihtiyacımız var.”
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