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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Stjepan Tomas: “Bu maça iyi hazırlandık”

Stjepan Tomas: “Bu maça iyi hazırlandık”

Röportaj

Beraberlik Allah Rektör 

-Antrenman detayları

- RİZE

- Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör, Stjepan Tomas Sivas deplasmanından puanla dönmek istediklerini belirterek, “Maça iyi hazırlandık” dedi.
Çaykur Rizespor, Sivasspor maçı hazırlıklarını Mehmet Cengiz Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmandan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, ligin ilk 5 haftasını değerlendirerek, “2 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet aldık. En önemlisi on 3 maç kaybetmedik. 2 beraberlik ve şimdi önemli bir galibiyet aldık. Bizim için çok önemliydi. Takıma öz güven de geldi. İnşallah bu seriyi bozmadan devam ederiz” ifadelerini kullandı. Sivasspor karşılaşmasının zor bir maç olduğunu dile getiren Tomas, “Sivasspor güçlü bir rakip. Fiziksel olarak iyi bir takım ve bireysel olarak yetenekli oyunculara sahip. Zor bir maç bizi bekliyor. Oraya gidip iyi bir savunma yapmak gerekiyor. Bunu başarabilirsek puanla dönebiliriz. Biz bu maça iyi hazırlandık” dedi.
Yeni transfer eden oyuncuların adaptasyon süresi tamamlandığında takıma katkı vereceğini dile getiren Tomas “Geniş bir kadromuz var. Yeni gelen oyuncular iyi oyuncular. Şimdi değerlendirmek zor, oyuncuların adapte olması lazım. Oyuncuların adapte olması bazen 1 ay sürüyor bazen 2 ay ama bütün oyuncular bize katkı verecek” şeklinde konuştu.

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