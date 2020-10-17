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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Stjepan Tomas: “Bu galibiyete ihtiyacımız vardı“

Stjepan Tomas: “Bu galibiyete ihtiyacımız vardı“

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas’ın açıklamaları

- RİZE

Teknik Direktör Allah Rektör Basın Mensupları 


- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, ligde ilk 3 puanlarını aldıklarını ve bu galibiyete ihtiyaç duyduklarının altını çizdi. Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor sahasında karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü’nü 5-3 mağlup etti. Maçın ardından Stjepan Tomas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör, ilk yarı oyuna güzel başlayamadıklarını ifade ederek, önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizdi. Tomas açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Oyuna iyi başlamadık. İlk devre basit goller yedik, şanssızlık yaşadık. Oyuncularım çok iyi geri dönüş yaptılar. Onları tebrik ediyorum. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. İnşallah bu şekilde devam ederiz. İkinci devrede yaptığımız değişiklikler etkili oldu. Birçok pozisyonumuz daha oldu. Önemli bir galibiyet ve inşallah bu şekilde devam edeceğiz."
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