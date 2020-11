Stanislav Cherchesov: 'Türkiye'nin güçlü ve yetenekli oyuncuları var'

-Rusya Milli Takım futbolcusu Fedor Kudryashov'un açıklamaları

- Rusya Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın güçlü ve yetenekli oyunculardan oluştuğunu, bu oyuncuların birçoğunun da yurt dışında iyi takımlarda oynadığını söyledi.



Rusya, Uluslar Ligi’nde yarın İstanbul’da Türkiye A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda Rusya Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov ile oyunculardan Fedor Kudryashov basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye maçı hakkında düşüncelerini dile getiren Stanislav Cherchesov, "Türkiye ile eylül ve ekim aylarında maçlar yaptık ama o maçlar o aylarla birlikte bitmiş oldu. Yeni maç dönemine başlıyoruz. Oyun stillerinde değişiklikler olacaktır. Çünkü baya rotasyonlar oluştu. Bu rotasyonlar Türkiye’de yüzde 50 galiba. Türk Milli Takımı’nda güçlü ve yetenekli oyuncular var. Bu oyuncuların çoğu da yurt dışında iyi takımlarda oynuyor. Burada en önemli handikap seyircisiz oynanması. Seyircilerin Türk Milli Takımı’nı ne kadar ateşlediğini biliyorum. Önümüzdeki maçlara bakma durumundayız" diye konuştu.

Rusya’daki maçta mili futbolcu Cengiz Ünder’in iyi oynadığını bu maçta ne gibi önlemler alacaklarının sorulması üzerine Cherchesov, "Bu gibi durumlar başımıza geldi. Daha önce İskoçya maçında da bunları gördük. Sağ taraftar bindirmeler yapıldığında defansın içerisinde bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bizim milli takımda bunları üstesinden gelebilecek oyuncularımız var. Her türlü önlemi alacağız" diye cevap verdi. Kudryashov: "Türkiye ile Rusya ligi benzer değil" Türkiye’nin yetenekli oyunculardan oluştuğunu söyleyen Fedor Kudryashov, "Şu anki teknik direktörleriyle birlikte baya başarılar elde ettiler. Her zaman milli takım için mücadelelerini iyi yapıyorlar. Biz bu maç için hazır. Elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı. Rusya ile Türkiye Liglerinin benzerlik göstermediğini belirten Kudryashov, "Çünkü daha çok taktik oyun oynanıyor. Türkiye’de ise daha çok bireysel bir oyun var. İkisinin fark olduğu gözüküyor" dedi.

"Elimizden geleni yapıp, kazanmaya çalışacağız" Fedor Kudryashov, Türkiye’nin takım olarak iyi olduğunu ifade ederek, "Türk Milli Takımı’nı biliyorum ama bireysel olarak kimseyi ön plana çıkarmayacağım. Çünkü takım olarak çalışmalarını yürütüyorlar. İlk maçta örneğin ilk yarıda biz daha iyiydik. İkinci yarıda işler tam tersine gitmeye başladı.

Bunların oluşmaması için çalışmalarımızı yapacağız. İnsan her zaman kazanmak ister. Ama bu her zaman kazanacağız anlamına gelmiyor. Bizim üzerimizde de baskı oluşturmuyor. Yarın da elimizden geleni yapıp kazanmaya çalışacağız" diye aktardı. Sol bek ve sol stoperde oynamasının kendisi için yeni bir şey olmadığını belirten deneyimli futbolcu, "Geçen yılki takımımda da bu pozisyonda oynuyordum. Takım için ne gerekiyorsa elimden geleni yapacağım" dedi.





