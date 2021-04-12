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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Stadyumda istinat duvarı çöktü, facia kıl payı atlatıldı!

Stadyumda istinat duvarı çöktü, facia kıl payı atlatıldı!

Heyelanın olduğu yerden detay

Hastane Sağanak Yağış Geçmiş Olsun İstinat Duvarı Aşırı Yağış 

-Stadyumdan detay
-Güvenlik şeridinden detay
-Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'den röp.

- ZONGULDAK

- 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor'un iç saha maçlarını ev sahipliği yapan Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında açık tribünlerin üst kısmında bulunan istinat duvarı çöktü. 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Zonguldak Kömürspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan ve uzun zamandır zemin değişmesi nedeniyle futbol oynanmayan Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda öğlen saatlerinde sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında açık tribünlerin üst kısmında bulunan istinat duvarı çöktü. Şans eseri heyelanda can kaybı olmaması sevindirdi. Öte yandan heyelanın hemen ardından Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personelleri çöken kısmın olduğu yere güvenlik şeridi çekerek polis bariyerleri koydu. Ardından Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, heyelanın aşırı yağış nedeniyle olduğunu söyleyerek, "Bizim üzerinde çalışma yaptığımız projesi hazırlanan bir alandı. Karaelmas Kemal Köksal Stadyumumuzun hastane altında kalan duvarları ile ilgili mevcut çalışmamız var. Aşırı yağış nedeniyle hiç tahmin etmediğimiz kale arkasındaki kısımda bir çökme meydana geldi. En sevindirici olay ise herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmamasıydı. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Bundan sonra inşallah bir sıkıntı olmadan mevsimi atlatırız. Valimiz Mustafa Tutulmaz'a olayla ilgili bilgi verdik. Akabinde ziyarette bulunup geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Valimiz Mustafa Tutulmaz'ın çalışmaların ve tedbirlerin yapılması konusunda talimatlarını yerine getiriyoruz" diye konuştu.

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