Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sporcular 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde rafting yapıp pankart açtı

Sporcular 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde rafting yapıp pankart açtı

-bot taşıma

Yarış Şiddete Hayır Kadınlar Günü Farkındalık Kadına Şiddet 

-Habur çayı
-Botta pankart açma
-Bot içinde detaylar
-Genel ve detaylar
-Anons ve ropörtajlar
-Pankartlar

- ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesiylesiyle sporcular rafting yapıp pankart açtı. Habur Çayında yapılan rafting etkinliği kadınlara armağan edildi. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle antremanlarına ara verip kadınlar gününe özel 5 kilometrelik bir parkurda pankartlar açıp Habur Çayında 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Sporcular Kürtçe ve Türkçe yazılı pankartlara ‘kadına şiddete hayır, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun’ şeklinde yazıları azgın sularda kaldırıp rafting yaptı. Sporculardan Gürhan Gökçe, "Bu gün kadınlar günü, bu yüzden arkadaşlarımızla beraber pankartlar hazırladık. Bu günü onlara armağan ediyoruz" dedi.
Mehmet Gökçe ise "8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz. Kato Rafting ailesi olarak sürekli kadınların ve annelerin yanındayız. Kadına şiddete hayır" diye konuştu.
Bahar Gökçe adındaki sporcu ise kadınlar için kürek çektiklerini söyledi.

Gökçe, "Kato Rafting ailesi olarak her gün antremanlarımızı yapıyoruz. Kadına şiddete hayır diyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum’’ şeklinde konuştu.
Yıllardır yarışmalara hazırlanan öğrenci ve sporcular 8 martta farkındalık oluşturmak için Ayvalık ve Başaran köylerinden geçen Haber Çayının buz gibi sularında Kürtçe ve Türkçe pankartlar açıp etkinlik düzenledi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Bu fotoğrafları Facebook'tan paylaşıp intihar ettiBu fotoğrafları Facebook'tan paylaşıp intihar etti
Dünyayı Kadınlar Yönetseydi !Dünyayı Kadınlar Yönetseydi !
Oje Sürdüler Sütyen GiydilerOje Sürdüler Sütyen Giydiler
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Arap Dünyası'nda Kadın-Erkek Eşitliğinin En Belirgin Olduğu ÜlkeArap Dünyası'nda Kadın-Erkek Eşitliğinin En Belirgin Olduğu Ülke
Erkekler Topuklu Ayakkabı Giyerse...Erkekler Topuklu Ayakkabı Giyerse...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı