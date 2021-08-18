Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Spor
Spor programının açılışını muhabbet kuşu yaptı!
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Spor programının açılışını muhabbet kuşu yaptı!

Spor programının açılışını muhabbet kuşu yaptı!

Muhabbet kuşu konuşma

Televizyon Canlı Yayın Muhabbet Spor Programı Muhabbet Kuşu 

-Programdan detay

- SİVAS

- Sivas’ta yayın yapan yerel bir televizyon kanalında dünyada bir ilk yaşandı. Spor programının açılışını “Yiğido” isimli muhabbet kuşu yaparken, izleyiciler şaşkınlığını gizleyemedi. Sivas’ta yayın yapan yerel televizyon kanalında spor programı sunan Abdullah Yiğit’in hazırlayıp sunduğu programda bir ilk yaşandı. Daha önce “Kahrolsun İsrail”, “En büyük Türkiye”, “Şampiyon Sivasspor” şeklindeki konuşmalarıyla gündeme gelen “Yiğido” isimli muhabbet kuşu bu defa da futbol analiz isimli spor programının canlı yayınında açılışını yaptı. Kuş canlı yayında “Abdullah Yiğit’le futbol analiz başlıyor, alkış alkış” şeklinde sözler söyledi.

Muhammet kuşunun sahibi Ömer Bayrak’ın program yapımcısı Abdullah Yiğit’i çok sevdiğinden dolayı böyle bir sürpriz yapmak istediği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
İşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capslerİşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capsler
2013 O Ses Türkiye'den Çok Özel Kareler...2013 O Ses Türkiye'den Çok Özel Kareler...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı