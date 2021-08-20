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Solhanspor, 500 kişiye aşure ikram etti
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Solhanspor, 500 kişiye aşure ikram etti

Solhanspor, 500 kişiye aşure ikram etti

Aşure ikramı detaylar

İslam Farkındalık Allah İslamoğlu Aşure Günü 

-Aşureden detaylar
-Genel ve detay
-Röp

- BİNGÖL

- Bingöl’ün voleyboldaki temsilcisi Solhanspor, Muharrem Ayı nedeniyle 500 kişiye sıcak aşure ikram etti. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Efeler Liginde mücadele eden Bingöl Solhanspor, Muharrem ayı nedeniyle Genç Caddesi Saat Kulesi önünde Cuma namazı çıkısında vatandaşlara sıcak aşure ikram etti. Kazandan sıcak bir şekilde kaselere konulan aşureleri, hem oyuncular hem de teknik heyet 500 kişiye ikram etti. Genç Caddesi önünde 500 kişiye aşure ikram ettiklerini belirten Solhanspor Asbaşkanı Nurullah İslamoğlu, "Solhanspor kulübü olarak aşure etkinliğinde bizde bir farkındalık oluşturmak istedik. Sosyal alanlarda milletimize örnek teşkil ediyoruz. Aşure dağıtıyoruz. Rabbim kabul buyursun inşallah” dedi.
Solhanspor’un çok önemli başarılar elde eden bir takım olduğunu dile getiren Cahit Vural, “Muharrem ayı nedeniyle kendileri bir aşure dağıtımı yaptı. Aşureleri çok güzeldi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık, sağ olsunlar, var olsunlar. Başarıların devamını diliyoruz” diye konuştu.
Vatandaşlara aşure ikram eden takım kaptanı Kadir Cin ise “Muharrem ayının 10. günü aşure günümüz. Biz burada halkımızla bir paylaşım yaptık. İnşallah bu paylaşımlarımız artar” dedi.

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