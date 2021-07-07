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Sivasspor üç idmanla hazırlıklarına devam etti
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sivasspor üç idmanla hazırlıklarına devam etti

Sivasspor üç idmanla hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, antrenman, idmandan genel detaylar

- SİVAS

Dolar Rektör 


- DG Sivasspor, 2021-2022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Kırmızı-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarına kampın 6'ncı gününde Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir otelde akşam saatlerinde yaptığı günün üçüncü idmanıyla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 18.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, topla yapılan çabukluk çalışmasıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra geniş alan çok pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Sivasspor, yarın yapacağı tek idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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