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Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır

Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır

Sivasspor idmanından detaylar

- SİVAS

Dolar Rektör 


- Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Sivasspor idmanın ardından özel uçakla Trabzon'a gidecek. Trabzonspor ile Sivasspor yarın saat 19.15'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.
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