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Sivasspor, Trabzon maçına hazırlanıyor
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sivasspor, Trabzon maçına hazırlanıyor

Sivasspor, Trabzon maçına hazırlanıyor

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- SİVAS

Dolar Sivasspor Rektör Futbol 


- Süper Lig’in 2. hafta maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 17.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise çift kale maç yaptı. Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Trabzon’a gidecek. Trabzonspor ile Sivasspor 23 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.
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