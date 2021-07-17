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Sivasspor sezona iddialı hazırlanıyor
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sivasspor sezona iddialı hazırlanıyor

Sivasspor sezona iddialı hazırlanıyor

-Sivasspor antrenman, idmandan genel detaylar

- SİVAS

Dolar Rektör 


- DG Sivasspor, 2021-2022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, bir günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampın 16'ncı gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde günün tek antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması ile geniş alan çok pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise 3 grup halinde çift kale maç yaptı. Antrenmanda yeni transferler Dimitrios Goutas ve Leke James de yer aldı. Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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