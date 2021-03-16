Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Sivasspor sağanak yağmur altında çalıştı

Sivasspor sağanak yağmur altında çalıştı

-Sivasspor antrenman, genel detaylar

- SİVAS

Sağanak Yağmur Rektör 


- DG Sivasspor, bugün sağanak yağmur altında yaptığı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.
Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, geniş alan çok pas ve çabukluk çalışmasının ardından son bölümde ise çift kale maç yaptı. Kırmızı-beyazlıllar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek. Göztepe ile Sivasspor 20 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement