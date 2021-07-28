Sivasspor, Petrocub maçının taktiğini çalıştı



- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Petrocub ile karşılaşacak DG Sivasspor, bu akşam yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Kırmızı-beyazlı takım idmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyeme başladı.

Sivasspor ile Petrocub yarın saat 20.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Rusya Futbol Federasyonu'ndan Kirill Levnikov görev yapacak.

